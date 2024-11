BASTIDE : Calendrier financier pour l'exercice 2024-2025

Caissargues, le 04 novembre 2024

Evènements Dates* Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2024-2025 Jeudi 14 novembre 2024 Chiffre d'affaires du 1er semestre 2024-2025 Jeudi 13 février 2025 Résultats du 1er semestre 2024-2025 Mercredi 19 mars 2025 Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2024-2025 Jeudi 15 mai 2025 Chiffre d'affaires annuel 2024-2025 Jeudi 4 septembre 2025 Résultats annuels 2024-2025 Mercredi 22 octobre 2025

* Sous réserve de modifications, les communiqués de presse sont publiés après la fermeture des marchés.

PROCHAINE PUBLICATION :

Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2024-2025 le 14 novembre 2024 après bourse

A propos de Groupe Bastide Le Confort Médical

Créé en 1977 par Guy Bastide, le Groupe Bastide est l'un des principaux acteurs européens dans la prestation de santé à domicile. Présent dans 8 pays, Bastide développe une démarche qualité permanente et s'engage à fournir les dispositifs médicaux et les services associés répondant le mieux aux besoins des patients dans les domaines clés de la santé : diabète, nutrition, perfusion, respiratoire, stomathérapie et urologie. Bastide est coté sur Euronext Paris (ISIN : FR0000035370, Reuters BATD.PA, - Bloomberg BLC: FP).

