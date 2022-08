BASTIDE : Bastide : CA annuel de 468 MEUR en hausse de +5,4% et supérieur à l'objectif annuel / Retour de la croissance organique au T4 : +6,1%

Caissargues, le 31 août 2022

En K€ 2020-2021 2021-2022 Var Chiffre d'affaires 4 ème trimestre 111 514 126 860 +13,8% Chiffre d'affaires annuel 444 344 468 352 +5,4%



Le 4 ème trimestre 2021-2022 marque le retour de la croissance organique de l'activité avec un chiffre d'affaires de 126,9 M€, en hausse de +6,1% à périmètre et taux de change constant, soit une croissance totale de +13,8%.

Le Groupe Bastide a réalisé une excellente performance dans ses deux activités de Prestations de Soins à Domicile (Respiratoire et Nutrition-Perfusion-Stomathérapie), chacune en croissance organique de plus de 10%. Dans la division Maintien à Domicile, en dépit du retour à la normale de la demande en Equipements de Protection Individuelle (EPI), l'activité auprès des collectivités progresse également significativement, permettant de plus que compenser la baisse des ventes de consommables en magasins et sur internet toujours impactées par une base de comparaison exigeante.

Cette accélération de l'activité et la contribution des acquisitions (Livramedom, Distrimed et Medpro pour les plus significatives) ont permis au Groupe Bastide de dépasser son objectif de chiffre d'affaires annuel initialement fixé à 460 M€. Le chiffre d'affaires ressort ainsi à 468,4 M€, dont 16% à l'international, soit une hausse de +5,4% sur l'année et un léger retrait à périmètre et taux de change constants (-0,8%).



Répartition du chiffre d'affaires annuel par métier

Maintien à domicile : malgré un rebond significatif de l'activité avec les collectivités au 4 ème trimestre, le chiffre d'affaires annuel ressort à 213,6 M€, en baisse de -7,2% (-10,2% à périmètre et taux de change constants). Ce repli résulte entièrement de la contraction des ventes d'EPI en sortie de crise sanitaire (-74%). Hors EPI, la division est en croissance de +8,4%.

En collectivités , le Groupe affiche un chiffre d'affaires de 99,4 M€, en baisse de -10,4% (-10,7% à périmètre et taux de change constants). Hors impact des ventes d'EPI, le chiffre d'affaires est en croissance de +10% témoignant du positionnement solide et pérenne du Groupe Bastide sur ce segment et de la bonne dynamique de l'activité dans ce secteur.

En magasins/internet , le chiffre d'affaires s'établit à 114,2 M€, en baisse de -4,3% (-9,6% à périmètre et taux de change constants). Hors EPI, l'évolution est de +7%. Le Groupe a accéléré son développement e-commerce avec notamment l'acquisition en France de la société Distrimed consolidée depuis le 1 er décembre 2021.



L'activité « Respiratoire » enregistre un chiffre d'affaires de 134,8 M€ en hausse de +18,5% et de +10,7% à périmètre et taux de change constants. Cette performance est d'autant plus remarquable qu'elle se réalise dans un contexte de baisse tarifaire significative sur la prise en charge de l'apnée du sommeil en France effective depuis le 1 er septembre 2021. Les gains de parts de marché en France, le développement soutenu de l'activité de Baywater au Royaume-Uni et de Keylab en Espagne ainsi que la stratégie d'acquisition active (société canadienne Medpro consolidée depuis le 1 er février 2022) constituent les piliers de croissance de l'activité.



L'activité « Nutrition-Perfusion-Stomathérapie » affiche un chiffre d'affaires de 119,9 M€, en hausse de +19,6% et de +7,4% à périmètre et taux de change constants. Tous les segments délivrent une croissance organique située entre +6% et +9% sur l'année reflétant la croissance structurelle de ces activités mais aussi les gains de parts de marché du Groupe Bastide notamment dans la Nutrition-Perfusion. A cette performance s'ajoute la première contribution en année pleine de la société Livramedom, spécialisée en stomathérapie (vs 2 mois sur l'exercice précédent).



Perspectives 2022-2023

Compte tenu de la bonne dynamique d'activité enregistrée sur le 4 ème trimestre 2021-2022 , le Groupe Bastide confirme son objectif de marge opérationnelle courante d'au moins 8,3% pour 2021-2022.

Le Groupe est confiant dans sa capacité à maintenir une croissance organique solide sur 2022-2023 résultant notamment d'une accélération de la dynamique de croissance dans le « Respiratoire » et d'une base de comparaison moins exigeante dans l'activité Maintien à Domicile. De plus, le Groupe poursuivra sa stratégie de diversification internationale par le biais d'acquisitions ciblées dans les activités à plus haute technicité et à récurrence élevée. Ainsi, le Groupe Bastide vise de franchir le cap des 520 M€ de chiffre d'affaires sur l'exercice 2022-2023, hors nouvelles opérations de croissance externe.

1 Croissance organique calculée à taux de change constant et à périmètre constant, en retraitant 2020-2021 de la contribution des sociétés acquises depuis moins de 12 mois



À propos de Groupe Bastide Le Confort Médical

Créé en 1977 par Guy Bastide, le Groupe Bastide est l'un des principaux acteurs européens dans la prestation de santé à domicile. Présent dans 7 pays, Bastide développe une démarche qualité permanente et s'engage à fournir les dispositifs médicaux et les services associés répondant le mieux aux besoins des patients dans les domaines clés de la santé : diabète, nutrition, perfusion, respiratoire, stomathérapie et urologie. Bastide est coté sur Euronext Paris (ISIN : FR0000035370, Reuters BATD.PA, - Bloomberg BLC: FP).

