Bastide affiche une croissance de 7,5% au troisième trimestre

(AOF) - Bastide Groupe annonce que son activité est restée très dynamique au troisième trimestre avec une croissance organique en hausse de 7,5%. Sur la période, le chiffre d’affaires s’élève à 134,7 millions d'euros , soit une croissance globale de 8,2%. Le spécialiste de la prestation de santé à domicile précise que cette performance trimestrielle porte le chiffre d'affaires 9 mois à 395,2 millions d'euros, en hausse de 7,6%, dont 6,6% en organique.

Compte tenu de "la bonne dynamique observée en particulier sur le marché des prestations de santé à domicile", le groupe confirme ses perspectives 2023-2024 et vise un chiffre d'affaires annuel de 520 millions d'euros et une marge opérationnelle courante au moins égale à celle réalisée sur l'exercice 2022-2023, soit 8,4%.

Le groupe annonce être depuis début mai en cours de cession de ses filiales suisses Sodimed et Promefa, spécialisées dans la vente de matériel médical aux collectivités.

Les 2 entités réalisent un chiffre d'affaires cumulé d'environ 10 millions d'euros avec une marge d'EBITDA positive, mais nettement inférieure à la moyenne du groupe.

