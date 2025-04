BASF: vers une hausse de production d'acide sulfurique information fournie par Cercle Finance • 29/04/2025 à 17:11









(CercleFinance.com) - BASF annonce qu'elle va accroître sa capacité de production d'acide sulfurique de qualité semi-conducteur sur son site de Ludwigshafen, en Allemagne, afin de répondre à la demande croissante liée à la fabrication avancée de puces en Europe.



La mise en service est prévue pour 2027 et s'inscrit dans un investissement de plusieurs dizaines de millions d'euros. Le nouvel équipement, conçu pour offrir une pureté exceptionnelle, garantira un approvisionnement local fiable à ses partenaires, notamment un fabricant de puces en cours d'implantation en Europe.



BASF renforce ainsi son rôle stratégique dans la chaîne de valeur des produits chimiques pour semi-conducteurs, soutenant notamment les secteurs de l'automobile, des communications mobiles et de l'intelligence artificielle.









Valeurs associées BASF 45,240 EUR XETRA -0,53%