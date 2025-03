BASF: vers un partenariat avec NIO dans les revêtements auto information fournie par Cercle Finance • 10/03/2025 à 09:36









(CercleFinance.com) - BASF Coatings annonce la signature d'une lettre d'intention avec NIO, présenté comme un 'pionnier du marché mondial des véhicules électriques intelligents', dans le but d'établir un partenariat stratégique pour renforcer la coopération dans le secteur des revêtements automobiles.



Cette collaboration marque une étape importante vers la réalisation d'une relation à long terme axée sur les revêtements extérieurs automobiles pour les véhicules électriques de NIO.



L'accord définit le cadre des discussions en cours entre les deux sociétés, facilitant les dialogues stratégiques annuels pour négocier la mise en oeuvre de ce partenariat.



'Ensemble, nous continuerons d'explorer des technologies innovantes et nous aiderons NIO à atteindre ses objectifs de durabilité et ses objectifs futurs', a d'ores et déjà annoncé Uta Holzenkamp, ​​présidente de BASF Coatings.





