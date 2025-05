BASF: vers la prise de contrôle totale de Alsachimie information fournie par Cercle Finance • 29/05/2025 à 10:05









(CercleFinance.com) - BASF annonce avoir signé un accord lui donnant le droit de racheter les 49 % de parts détenus par DOMO Chemicals dans la coentreprise Alsachimie, dont elle détient déjà 51 %.



La transaction, soumise à consultation des instances sociales, devrait être finalisée d'ici mi-2025.



BASF souligne que cette prise de contrôle totale renforcerait sa présence stratégique sur le site de Chalampé, en France, dédié aux précurseurs du polyamide 6.6.



' En reprenant les parts de notre partenaire DOMO Chemicals, nous renforçons notre position de leader et notre engagement à long terme ', a déclaré Dr. Stephan Kothrade, membre du directoire de BASF SE.



DOMO Chemicals y voit une occasion de recentrer ses activités vers les solutions polyamides sur mesure, selon son directeur général Yves Bonte.





