Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BASF: va hausser sa production de Neopor à Ludwigshafen information fournie par Cercle Finance • 24/10/2024 à 16:01









(CercleFinance.com) - BASF annonce investir pour augmenter de 50 000 tonnes par an ses capacités de production de Neopor sur son site de Ludwigshafen, en Allemagne.



Cette opération vise à répondre à la demande croissante pour ce matériau isolant, avec un démarrage prévu début 2027.



BASF précise que le Neopor, un polystyrène expansible contenant du graphite, améliore la performance thermique des isolants de 30 % par rapport aux alternatives blanches.



BASF prévoit en effet une forte augmentation de la demande en matériaux d'isolation en raison des objectifs climatiques de l'Union européenne.





Valeurs associées BASF 46,15 EUR XETRA +0,23%