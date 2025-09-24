BASF va fermer son unité d'hydrosulfites à Ludwigshafen (Allemagne)
L'arrêt concerne l'ensemble de la gamme Hydrosulfite F, HydroBlue 90 et 92, Hydrosulfite Evo, Adlite et Blankit. Cette mesure s'inscrit dans la revue stratégique en cours du site et vise à concentrer les ressources sur des activités à potentiel de création de valeur durable.
Environ 65 employés seront accompagnés pour rejoindre d'autres postes au sein du groupe. Dr. Ramkumar Dhruva, président de la division Monomers, précise que 'la concentration sur la rentabilité et la création de valeur à long terme permet de préserver la compétitivité dans un environnement difficile'.
