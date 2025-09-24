 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
BASF va arrêter sa production d'hydrosulfites sur un site en Allemagne
information fournie par AOF 24/09/2025 à 11:29

(AOF) - Dans le cadre de sa revue stratégique de la structure de production du site de Ludwigshafen en Allemagne, BASF a décidé d’arrêter ses activités et sa production d’hydrosulfites dans ce lieu. L’entreprise souhaite ainsi se concentrer sur des activités à fort potentiel de création de valeur à long terme. Le groupe allemand a précisé qu’il accompagnerait les quelque 65 employés travaillant actuellement dans ce secteur dans leur recherche de nouveaux postes au sein du groupe.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

BASF
42,430 EUR XETRA -0,98%
