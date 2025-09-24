BASF va arrêter sa production d'hydrosulfites sur un site en Allemagne

(AOF) - Dans le cadre de sa revue stratégique de la structure de production du site de Ludwigshafen en Allemagne, BASF a décidé d’arrêter ses activités et sa production d’hydrosulfites dans ce lieu. L’entreprise souhaite ainsi se concentrer sur des activités à fort potentiel de création de valeur à long terme. Le groupe allemand a précisé qu’il accompagnerait les quelque 65 employés travaillant actuellement dans ce secteur dans leur recherche de nouveaux postes au sein du groupe.
