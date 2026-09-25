BASF tente une approche sur Evonik

Selon le Financial Times, BASF (-1,80%, à 51,36 euros) tenterait d'approcher son rival Evonik ( 8,55%, à 19,68 euros) en vue d'une acquisition. Si l'opération aboutissait, elle pourrait marquer une étape majeure dans la consolidation du secteur de la chimie européenne.

Selon le média anglais, l'opération permettrait à BASF d'élargir son empreinte géographique, de diversifier son portefeuille produits et de consolider un secteur sous pression.

Les sources proches du dossier indiquent que BASF aurait déjà soumis une proposition de rapprochement à Evonik, ainsi qu'à son principal actionnaire, la fondation RAG-Stiftung qui détient 44% du capital. Selon Reuters, qui cite une source proche du dossier, Evonik a indiqué ne pas avoir connaissance d'une approche de rachat par BASF.

Dette incluse, la société Evonik est valorisée à environ 12 milliards d'euros, alors que celle de BASF s'élève à 45 milliards d'euros, hors dettes.

Pour convaincre sa cible, le géant allemand devra réussir à convaincre de l'intérêt stratégique d'une fusion, et proposer une prime jugée satisfaisante.

L'objectif serait de créer un géant du secteur qui pourrait mieux rivaliser avec la Chine et les Etats-Unis.