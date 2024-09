Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BASF: se sépare de ses activités pétrolières et gazières information fournie par Cercle Finance • 03/09/2024 à 15:20









(CercleFinance.com) - BASF fait savoir que Wintershall DEA (structure née en 2017 de la fusion entre la filiale d'hydrocarburesWintershall de BASFet DEA, détenu par LetterOne) a transféré ses activités d'exploration et de production (E&P) hors Russie, à Harbour Energy plc, après approbation des autorités.



Ce transfert comprend des actifs en Norvège, Argentine, Allemagne, Mexique, Algérie, Libye, Égypte, Danemark, ainsi que des licences de stockage de carbone.



En contrepartie, les actionnaires de Wintershall Dea, BASF et LetterOne, ont reçu 2,15 milliards de dollars et des actions représentant 54,5 % de Harbour.



Cette transaction marque la séparation définitive de BASF de ses activités pétrolières et gazières.



Le siège de Wintershall Dea, non inclus dans la transaction, sera fermé, affectant 800 employés.



BASF et LetterOne conservent les activités liées à la Russie, qui seront progressivement liquidées.





Valeurs associées BASF 44,51 EUR XETRA -2,36%