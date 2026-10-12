BASF s'engage à préserver les sites et l'emploi chez Evonik en cas de rachat

Selon Reuters, qui cite deux sources proches de BASF, le spécialiste de l'industrie chimique se serait engagé à conserver les sites allemands d'Evonik et à respecter les garanties d'emploi s'il parvenait à trouver un accord pour acquérir son concurrent.

L'agence de presse indique que BASF serait prêt à inscrire ces engagements dans un accord avec Evonik.

Pour rappel, fin septembre, BASF a confirmé avoir engagé des discussions exploratoires avec RAG-Stiftung (principal actionnaire d'Evonik) et Evonik concernant un éventuel rachat.

Peu d'informations ont filtré, mais le Financial Times évoquait une valorisation d'environ 12 milliards d'euros pour Evonik et que pour convaincre, BASF devra proposer une prime jugée satisfaisante et présenter l'intérêt stratégique d'une telle opération.