BASF : résultats annuels inférieurs aux attentes

( AFP / DANIEL ROLAND )

Le groupe BASF, poids lourd d'un secteur chimique allemand en grande difficulté, a fait état vendredi de premiers résultats annuels inférieurs aux attentes en raison de charges exceptionnelles et de coûts de restructuration.

Hors éléments exceptionnels, le bénéfice d'exploitation (EBITDA), indicateur clé de performance du groupe, devrait s'élever à 7,9 milliards d'euros, légèrement inférieur à la fourchette prévue par BASF, 8 à 8,6 milliards d'euros, indique un communiqué de résultats préliminaires.

Le bénéfice opérationnel s'était élevé à 7,7 milliards d'euros en 2023.

Si les volumes de vente ont augmenté en 2024, les prix ont baissé et au quatrième trimestre, la dynamique des bénéfices, en particulier dans la branche produits chimiques, "a considérablement diminué".

Le chiffres d'affaire est en baisse de 5% à 65 milliards d'euros.

Le résultat opérationnel (EBIT) est grevé par des charges exceptionnelles et inférieur tant au consensus des analystes qu'au chiffre de 2023. A 2 milliards d'euros, il est en baisse de 37% sur un an. La branche technologies de surface a subi des dépréciations et le groupe, en pleine réorganisation, subit des coûts de restructuration.

Le résultat net "est également affecté par ces charges spéciales" mais sera supérieur à celui de l'an dernier, a indiqué le groupe. Il sera communiqué, comme l'ensemble des résultats, le 28 février.

Fournisseur de produits chimiques pour les secteurs de l'automobile, de l'agriculture et de la construction, BASF fait face à une profonde crise déclenchée par la guerre russe en Ukraine qui a interrompu les livraisons de gaz russe bon marché qui alimentaient l'industrie allemande.

Le groupe, qui a annoncé plusieurs milliers de suppressions de poste depuis 2023, compte aussi se réorganiser, en se concentrant sur ses activités principales, tandis que l'avenir d'autres unités pourraient passer par des cessions.