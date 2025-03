BASF: présente de nouveaux ingrédients aromatiques information fournie par Cercle Finance • 24/03/2025 à 15:46









(CercleFinance.com) - Isobionics, une marque de biotechnologie de BASF Aroma Ingredients, lance deux nouveaux ingrédients aromatiques sur le marché des arômes.



Le bêta-Sinensal 20 d'Isobionics Natural et l'alpha-Humulene 90 d'Isobionics Natural sont produits à l'aide d'un processus de fermentation à partir de matières premières renouvelables.



Les deux nouveaux produits seront présentés pour la première fois au salon FlavourTalk Raw Materials Exhibition 2025, qui se tiendra les 26 et 27 mars à Londres, au Royaume-Uni.



Isobionics Natural beta-Sinensal 20 a un goût et une odeur d'écorce d'agrumes (mandarine et mandarine) aldéhydés avec des notes marines et d'algues.



Le bêta-sinensal 20 d'Isobionics Natural est conforme aux normes de qualité alimentaire de l'UE et des États-Unis, est conforme au règlement (CE).



Isobionics Natural alpha-Humulene 90 a le goût du cèdre boisé, du pin, du bois humide et de la sciure de bois avec une note terpinéole. Il répond aux normes de qualité alimentaire de l'UE et des États-Unis.





