BASF: prend le contrôle total d'Alsachimie information fournie par Cercle Finance • 02/07/2025 à 12:30









(CercleFinance.com) - BASF annonce avoir l'acquisition des 49% détenus par DOMO Chemicals dans la coentreprise Alsachimie, devenant ainsi l'unique propriétaire de cette entité de production basée à Chalampé (France), spécialisée dans les précurseurs essentiels du polyamide (PA) 6.6 tels que le KA-oil, l'acide adipique et le sel AH.

























Le groupe souligne que cette opération stratégique renforce son implantation sur le site de Chalampé, considéré comme son centre européen pour la production de PA 6.6.



Cette prise de contrôle intégrale permettra à BASF d'optimiser son intégration amont sur des matières premières clés, améliorant ainsi la fiabilité des approvisionnements et l'efficacité sur l'ensemble de la chaîne de valeur du PA 6.6.



BASF indique que cette transaction s'inscrit dans une série d'initiatives visant à consolider ses capacités en polyamide 6.6.







































