BASF poursuit Apple aux États-Unis, affirmant que les iPhone enfreignent ses brevets relatifs à l'authentification faciale

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(Ajout des paragraphes 2 à 9, y compris les tentatives pour obtenir une réaction d'Apple; ajout de la signature)

par Jonathan Stempel

BASF BASFn.DE a poursuivi Apple

AAPL.O en justice jeudi, accusant le fabricant de l’iPhone d’avoir enfreint le brevet de la société chimique allemande portant sur une technologie d’authentification faciale dans de nombreux modèles d’iPhone et d’iPad.

Dans sa plainte, la division trinamiX de BASF a déclaré avoir passé la dernière décennie à développer une technologie visant à combler une faille de sécurité qui rend les systèmes de reconnaissance faciale conventionnels vulnérables à l'usurpation d'identité, les fraudeurs parvenant à contourner les fonctions de déverrouillage par reconnaissance faciale à l'aide de photographies, de masques imprimés en 3D et de répliques en silicone.

La plainte indique qu’Apple n’a pas utilisé la technologie brevetée de BASF lorsqu’elle a lancé l’authentification faciale, connue sous le nom de Face ID, en 2017 avec l’iPhone X, mais qu’elle l’utilise désormais dans divers modèles d’iPhone 15, d’iPhone 16, d’iPhone 17, d’iPad Pro et d’autres produits.

« Apple savait ou aurait dû savoir qu’il existait une forte probabilité que la mise à jour de ses iPhone et iPad visant à intégrer Face ID à l’aide de la détection des matériaux et de la peau » enfreigne sept brevets de trinamiX, causant ainsi « des dommages substantiels et un préjudice irréparable », indique la plainte.

L'action en justice intentée par BASF devant le tribunal fédéral de première instance de Midland, au Texas, vise à obtenir des dommages-intérêts dont le montant n'est pas précisé ainsi que la cessation de toute nouvelle contrefaçon.

Apple n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

La société basée à Cupertino, en Californie, a réalisé un chiffre d’affaires de 196,5 milliards de dollars avec ses iPhone et de 21,7 milliards de dollars avec ses iPad au cours des neuf mois clos le 27 juin.

Selon la plainte, les origines de trinamiX remontent à 2010, lorsque des scientifiques de BASF travaillant sur des cellules solaires organiques ont fait des découvertes inattendues qui ont conduit à la construction des premiers prototypes de caméras tridimensionnelles.

BASF a créé trinamiX en 2014 en tant qu’entité autonome chargée de développer des technologies avancées de détection 3D et de détection des matériaux, et trinamiX détient plus de 800 brevets délivrés ou en instance dans le monde entier, précise la plainte.