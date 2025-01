BASF: partenariat avec BMW autour des peintures durables information fournie par Cercle Finance • 14/01/2025 à 10:20









(CercleFinance.com) - La division Coatings de BASF annonce que le groupe BMW a sélectionné les marques haut de gamme de peinture de retouche Glasurit et R-M parmi ses marques de peinture privilégiées pour son réseau après-vente.



Ce partenariat stratégique couvre 50 marchés où le groupe BMW n'est pas présent avec sa propre marque privée.



Les gammes de produits Glasurit 100 Line AraClass et R-M Agilis Pioneer Series visent à 'redéfinir l'avenir des carrosseries dans le monde' grâce à leur engagement en faveur de la durabilité et à leurs solutions performantes.



Cette collaboration propose des solutions de retouche pour les carrosseries BMW et MINI, alliant efficacité et qualité.



Chris Jackman, directeur des comptes stratégiques globaux chez BASF Coatings, a déclaré : ' Notre partenariat avec BMW Group marque une avancée vers la durabilité des carrosseries grâce à des solutions performantes et économes en matériaux. '





