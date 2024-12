BASF: ouvre un centre de recherche sur les catalyseurs information fournie par Cercle Finance • 12/12/2024 à 15:46









(CercleFinance.com) - BASF annonce l'ouverture officielle, ce 12 décembre, de son nouveau 'Catalyst Development and Solids Processing Center' à Ludwigshafen, en Allemagne.



Cette installation de recherche servira de centre pour la synthèse pilote de catalyseurs chimiques et le développement de technologies de traitement des solides, renforçant ainsi la compétitivité de BASF et accélérant l'accès des clients à des technologies innovantes.



Avec des équipements de pointe, le centre favorisera la transition des catalyseurs du laboratoire à l'échelle de production.



BASF a investi plusieurs dizaines de millions d'euros dans ce projet achevé en trois ans, remplaçant une structure plus ancienne par un bâtiment doté de technologies modernes et de standards de sécurité avancés.





