BASF: objectifs confirmés malgré l'incertitude actuelle information fournie par Cercle Finance • 02/05/2025 à 09:45









(CercleFinance.com) - BASF a confirmé vendredi ses objectifs pour l'exercice 2025, tout en prévenant que le caractère imprévisible de la politique commerciale américaine créait un climat de 'grande incertitude'.



Le groupe allemand, numéro un mondial de la chimie, a dégagé au premier trimestre un bénéfice opérationnel (Ebitda) avant éléments exceptionnels de 2,6 milliards d'euros, en baisse de 3%, une performance en ligne avec le consensus.



Son chiffre d'affaires s'est quant à lui tassé de 0,9% à 17,4 milliards d'euros.



Le bénéfice net sur les trois premiers mois de l'année ressort à 808 millions d'euros, contre près de 1,4 milliard d'euros un an plus tôt.



Concernant 2025, BASF indique toujours s'attendre à un Ebitda avant exceptionnels compris entre huit et 8,4 milliards d'euros pour un flux de trésorerie disponible ('free cash flow') allant de 400 à 800 millions d'euros.



Dans son communiqué, le groupe avertit cependant que la volatilité des annonces sur les droits de douane et le caractère imprévisible de la politique de Washington, tout comme les contre-mesures susceptibles d'être prises par ses partenaires commerciaux, créaient un climat de grande incertitude.'



BASF rappelle toutefois qu'aux Etats-Unis comme en Europe, plus de 80% de son chiffre d'affaires provient de marchandises produites localement.



A la Bourse de Francfort, l'action BASF perdait plus de 2% vendredi matin dans le sillage de ces annonces.





