BASF: livraison d'ammoniac plus durable, avec Evonik

(CercleFinance.com) - BASF annonce avoir livré une première cargaison d'ammoniac 'BMBcert', affichant une empreinte carbone réduite d'au moins 65 % par rapport aux produits standards, dans le cadre d'un accord avec Evonik.



Les deux entreprises enrichissent leurs portefeuilles de produits en utilisant une approche de bilan massique pour leurs offres à base d'ammoniac.



Evonik intègre cet ammoniac dans ses processus certifiés ISCC PLUS, démontrant ainsi son engagement en faveur d'une économie plus durable et ses objectifs de réduction des émissions, visant une neutralité carbone d'ici 2050.



“Cette collaboration reflète notre engagement envers la durabilité et notre capacité à innover face aux enjeux environnementaux,” a déclaré Silvia Torrado, Directrice mondiale des achats pour la pétrochimie de base chez Evonik.





