BASF: le titre monte malgré l'abaissement d'objectifs pour 2025 information fournie par Cercle Finance • 14/07/2025 à 09:41









(CercleFinance.com) - BASF progresse en Bourse de Francfort ce lundi à l'ouverture bien que le groupe de chimie allemand ait abaissé vendredi soir après la clôture des marchés européens sa prévision de bénéfice pour l'exercice 2025, dans un climat d'incertitudes économiques et géopolitiques jugé défavorable à ses métiers.



L'action gagne plus de 3% à 9h20, signant la plus forte hausse de l'indice DAX, qui perd au même moment 0,7%.



BASF a annoncé vendredi qu'il prévoyait désormais un résultat opérationnel (Ebitda) avant éléments exceptionnels compris entre 7,3 et 7,7 milliards d'euros en 2025, contre une précédente prévision allant de huit à 8,4 milliards d'euros.



Dans son communiqué, le groupe dont les produits sont utilisés aussi bien dans l'industrie automobile que dans l'agriculture explique s'attendre à une croissance économique mondiale moindre que prévu cette année en raison du nouveau régime des droits de douane américains et de la récente appréciation de l'euro.



Dans une note de réaction, les analystes de Deutsche Bank rappellent toutefois que le marché s'attendait à des prévisions prudentes de la part de l'entreprise, puisque le consensus de marché sur l'Ebitda avant éléments spéciaux pour 2025 s'établissait déjà à 7,6 milliards d'euros.



'A première vue, le 'mix' au niveau des activités semble par ailleurs plutôt correct, sachant que les branches à haute valeur ajoutée font mieux que les métiers à plus faible marges', souligne le bureau d'études.



Pour son deuxième trimestre clos fin juin, BASF indique s'attendre à un Ebitda avant éléments exceptionnels de 1,77 milliard d'euros, en baisse par rapport au 1,96 milliard publié sur la même période de 2024, mais en ligne avec le consensus.



'Nos prévisions annuelles se situaient déjà dans la partie basse du nouvel intervalle communiqué pour l'Ebitda (à 7,3 milliards d'euros) de 2025 ce qui fait que nous ne modifions pas nos estimations', souligne Deutsche Bank, qui indique rester à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 52 euros.



Même constat du côté de Jefferies, qui rappelle qu'il visait pour sa part un Ebitda annuel de l'ordre de 7,2 milliards d'euros avant la révision à la baisse des prévisions du groupe. Le broker américain affiche lui un conseil 'conserver' assorti d'un objectif de cours de 47 euros, faisant apparaître un potentiel haussier de 7%.







Valeurs associées BASF 43,060 EUR XETRA -0,62%