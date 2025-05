BASF: le papier Ezycompost de Metpack certifié compostable information fournie par Cercle Finance • 06/05/2025 à 16:21









(CercleFinance.com) - BASF fait savoir que le papier Ezycompost de Metpack, enduit du biopolymère ecovio 70 PS14H6 de BASF, a été certifié compostable à domicile selon les normes internationales EN 13432 et AS 5810 qui certifient la compostabilité des matériaux.



MetPack et BASF ont coopéré afin de démontrer que compostabilité de ce papier enduit. Compatible avec le contact alimentaire et offrant d'excellentes barrières contre les liquides et graisses, cette solution pourra par ailleurs être utilisée pour divers emballages (gobelets, barquettes, etc.), même en congélation ou au micro-ondes.



BASF précise qu'après usage, ces emballages peuvent être compostés à domicile sans laisser de microplastiques. Cette innovation soutient le recyclage des biodéchets et accompagnera l'industrie alimentaire dans ses objectifs de durabilité sans compromis sur la qualité.







