BASF: lance des formulations durables en cosmétique

(CercleFinance.com) - BASF annonce la présentation, à l'occasion du Cosmet'Agora qui se tient les 14 et 15 janvier à Paris, d'un nouveau concept de formulations innovantes axées sur la durabilité.



Selon BASF, ces solutions répondent aux attentes des consommateurs soucieux de l'environnement tout en relevant les défis des soins personnels face aux changements climatiques.



Le concept, articulé autour de quatre thèmes (Hydrating & Cooling, Cleansing & Protection, UV Protection, Optimistic Glow), propose des produits hydratants, nettoyants et protecteurs basés sur des ingrédients durables comme les émollients non volatils, des alternatives aux silicones, et des solutions de protection solaire à large spectre.



BASF met également en avant des formulations pour des maquillages naturels et des soins capillaires biodégradables.





