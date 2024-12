BASF: hausse sa production de chlorure d'ammonium information fournie par Cercle Finance • 11/12/2024 à 12:50









(CercleFinance.com) - BASF annonce avoir augmenté de 50 % sa capacité de production de chlorure d'ammonium sur son site de Ludwigshafen (Allemagne), 'tout en améliorant la qualité du produit', assure la société.



BASF évoque ainsi un processus de fabrication 'plus efficace', conçu pour répondre à la demande croissante.



' Le démarrage de notre nouvelle installation est une étape clé pour garantir l'approvisionnement futur en chlorure d'ammonium à nos clients ', déclare Dr. Jan Nouwen, Senior Vice President Isocyanates and Precursors Europe, BASF.



UItilisé dans de nombreux secteurs comme l'alimentation, la chimie ou l'industrie pharmaceutique, le chlorure d'ammonium de BASF bénéficie désormais d'une production optimisée, répondant aux normes strictes des applications alimentaires et animales.







