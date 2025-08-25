 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
BASF: Goldman Sachs franchit à la hausse les 5% du capital
information fournie par Cercle Finance 25/08/2025 à 12:33

(Zonebourse.com) - Goldman Sachs a franchi à la hausse le seuil de 5% du capital de BASF à la suite d'une acquisition d'instruments financiers, apprend-on lundi dans un avis financier.

En date du 19 août, la banque d'investissement américaine détenait au total 5,27% des droits de vote du groupe chimique allemand, dont 0,38% de façon directe et 4,89% via des instruments financiers.

Lors de sa précédente notification, la firme new-yorkaise avait déclaré contrôler 4,76% des droits de vote, dont 0,26% directement et 4,49%, sous forme d'instruments financiers, soit un total de 4,76%.

Malgré l'abaissement, en juillet, de ses objectifs annuels, l'action BASF a rebondi de plus de 20% au cours des quatre derniers mois, une performance en ligne avec la hausse de l'indice DAX.

