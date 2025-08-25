BASF: Goldman Sachs franchit à la hausse les 5% du capital
information fournie par Cercle Finance 25/08/2025 à 12:33
En date du 19 août, la banque d'investissement américaine détenait au total 5,27% des droits de vote du groupe chimique allemand, dont 0,38% de façon directe et 4,89% via des instruments financiers.
Lors de sa précédente notification, la firme new-yorkaise avait déclaré contrôler 4,76% des droits de vote, dont 0,26% directement et 4,49%, sous forme d'instruments financiers, soit un total de 4,76%.
Malgré l'abaissement, en juillet, de ses objectifs annuels, l'action BASF a rebondi de plus de 20% au cours des quatre derniers mois, une performance en ligne avec la hausse de l'indice DAX.
Valeurs associées
|47,890 EUR
|XETRA
|-0,35%
A lire aussi
-
Le typhon Kajiki a atteint lundi, avec des vents de 130 km, les terres du centre-nord du Vietnam, où des dizaines de milliers d'habitants avaient été évacués des régions côtières. Kajiki, cinquième typhon à frapper le pays du sud-est asiatique cette année, a touché ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer