BASF: convertit des sites européens au renouvelable

(CercleFinance.com) - BASF rapporte que depuis le 1er janvier, sa division Performance Materials a converti l'ensemble de ses sites européens à l'électricité renouvelable.



' Nous voulons permettre à nos clients de réussir leur transformation écologique, et nous pensons que cela commence par nous', a déclaré Martin Jung, président de la division Performance Materials de BASF.



Cette transition concerne la production de plastiques techniques, polyuréthanes, polymères thermoplastiques et polymères spécialisés.



Au cours des prochaines années, BASF prévoit de convertir progressivement toutes ses opérations mondiales à l'électricité renouvelable.



BASF vise à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 25 % d'ici 2030 par rapport à l'année de référence 2018 et à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.





