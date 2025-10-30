BASF construit une nouvelle usine de gaz d'ammoniac à Ludwigshafen
information fournie par Zonebourse 30/10/2025 à 14:50
L'unité, dont la mise en service est prévue pour 2027, vise à renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement européenne en produits chimiques essentiels à la fabrication de puces avancées.
Cette initiative s'inscrit dans la stratégie du groupe de soutenir la croissance du secteur européen des semi-conducteurs, alors que plusieurs sites de production sont en cours d'extension sur le continent. Selon Jens Liebermann, Senior Vice President Electronic Materials, BASF est 'fière de la confiance de ses clients et déterminée à les accompagner durablement dans leurs ambitions régionales'.
L'usine produira un réactif clé pour les technologies de puces de nouvelle génération, contribuant à la compétitivité de l'industrie européenne, notamment dans les domaines de l'automobile et de l'intelligence artificielle.
Valeurs associées
|43,170 EUR
|XETRA
|-1,26%
A lire aussi
-
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute plus de détails et de contexte) Meta Platforms Inc META.O vise à lever au moins ... Lire la suite
-
(AOF) - Technip Energies (-7,31% à 34,50 euros) enregistre une des plus fortes baisses du SBF 120 ce jeudi après avoir dévoilé des résultats inférieurs aux attentes au troisième trimestre. Sur cette période, l'entreprise de technologies et d'ingénierie pour les ... Lire la suite
-
L'action de Meta ( Facebook , Instagram, WhatsApp) chute jeudi de plus de 11% à la Bourse de New York, plombée par un bénéfice net en chute libre au troisième trimestre et la perspective d'investissements toujours plus massifs dans la course à l'intelligence artificielle ... Lire la suite
-
Microsoft a fait état mercredi soir de résultats meilleurs que prévu au titre de son premier trimestre décalé, clos fin septembre, mais la perspective d'une montée en puissance de ses investissements, principalement liée à son développement dans l'IA, semblait ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer