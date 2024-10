Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BASF: confirme ses prévisions pour 2024 information fournie par Cercle Finance • 30/10/2024 à 09:29









(CercleFinance.com) - BASF annonce des ventes de 15,7 milliards d'euros au 3e trimestre, stables par rapport à la même période un an plus tôt.



Le groupe fait part d'un très léger recul de son EBITDA, celui-ci ressortant à 1,3 milliard d'euros contre 1,4 milliard d'euros douze mois plus tôt. L'EBIT se contracte plus nettement, à 250 millions d'euros, soit 144 millions d'euros de moins qu'au 3e trimestre 2023.



De son côté, L'EBITDA avant éléments exceptionnels ressort à 1,6 milliard d'euros contre 1,5 milliard d'euros un an plus tôt.



En revanche, BASF enregistre un résultat net de +287 millions d'euros au 3e trimestre, loin de la perte de 249 millions d'euros du 3e trimestre 2023.



Cette performance est principalement due à un résultat net plus élevé des participations, principalement grâce à un revenu exceptionnel de 398 millions E lié au transfert des actifs de Wintershall Dea à Harbour Energy plc.



' Nous sommes en bonne voie pour atteindre les économies annuelles ciblées de 2,1 milliards E d'ici fin 2026. La mise en oeuvre des programmes de réduction des coûts annoncés en février 2023 est pleinement en cours', a annoncé le directeur financier, Dr Dirk Elvermann.



Dans ce contexte, BASF confirme ses prévisions pour 2024, ciblant un EBITDA avant éléments exceptionnels entre 8,0 et 8,6 milliards d'euros (BASF pense atteindre le bas de la fourchette) et un FCF compris entre 0,1 et 0,6 milliard d'euros.





