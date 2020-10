Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BASF confirme ses prévisions pour 2020 à moins de nouveaux confinements Reuters • 28/10/2020 à 10:10









BASF CONFIRME SES PRÉVISIONS POUR 2020 À MOINS DE NOUVEAUX CONFINEMENTS FRANCFORT (Reuters) - BASF a confirmé mercredi ses prévisions de résultats pour 2020 publiées au début du mois, bien que la résurgence de cas de coronavirus fasse craindre un nouveau ralentissement de l'activité. Le chimiste allemand table toujours sur une baisse de son bénéfice opérationnel ajusté compris entre 3 milliards et 3,3 milliards d'euros, contre 4,5 milliards d'euros l'année dernière. "Les prévisions de BASF partent du principe que de sévères mesures restrictives pour contenir l'épidémie de coronavirus, telles que des confinements, ne seront pas réintroduites," a déclaré le groupe. Plusieurs pays en Europe, comme la France et l'Allemagne, s'apprêtent à renforcer les restrictions pour lutter contre le coronavirus face à la résurgence des cas de contamination. (Ludwig Burger et Patricia Weiss, version française Olivier Cherfan, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées BASF XETRA -4.05%