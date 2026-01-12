BASF certifie ses polymères pour 100 000 heures d'usage dans la mobilité électrique
information fournie par Zonebourse 12/01/2026 à 12:45
BASF garantit désormais que sa nouvelle génération de polyamides peut supporter plus de 100 000 heures d'utilisation, une performance qui dépasse largement les 55 000 heures désormais requises par le secteur des véhicules électriques.
Cette avancée est présenté comme "cruciale" alors que les besoins en résistance thermique liés aux véhicules électriques ont décuplé par rapport aux moteurs à combustion classiques.
Pour valider cette durabilité, le groupe a appliqué les analyses d'Arrhenius - une méthode scientifique reliant la température à la vitesse de réaction - à des tests de stockage par hydrolyse, simulant le vieillissement des pièces dans des mélanges d'eau et de glycol.
Ce matériau, baptisé Ultramid, est renforcé par des fibres de verre et présente une faible teneur en halogènes, tout en permettant le marquage au laser.
Destiné à des composants critiques tels que les pompes et les vannes, ce polyamide offre "la sécurité nécessaire" aux constructeurs de voitures et de poids lourds, assure BASF.
Le titre BASF s'adjuge quelque 0,3% à mi-séance à Francfort, signant une hausse proche de 1,5% depuis le début de l'année.
Valeurs associées
|45,000 EUR
|XETRA
|+0,13%
A lire aussi
-
Terres rares : le Japon lance sa première mission de minage des fonds marins et espère réduire sa dépendance à la Chine
Le Japon est dépendant de la Chine pour 70% de ses importations de terres rares. En pleine tensions avec Pékin, le Japon a lancé lundi 12 janvier une expédition -présentée comme inédite- destinée à exploiter des terres rares en eaux profondes à 6.000 mètres sous ... Lire la suite
-
Donald Trump a durci le ton contre Cuba dimanche et exhorté le pays caribéen à accepter "avant qu'il ne soit trop tard" un "accord" dont il n'a pas précisé la nature, suscitant la colère de son homologue à La Havane. "Il n'y aura plus de pétrole ou d'argent à destination ... Lire la suite
-
Matt Skaruppa, directeur financier de Duolingo, quitte ses fonctions après près de six ans à son poste
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) Duolingo DUOL.O a annoncé lundi que le directeur financier Matt Skaruppa quitterait ses ... Lire la suite
-
Des Cubains partagent leurs opinions après les récentes tensions entre le président cubain Miguel Diaz-Canel et son homologue américain Donald Trump qui a exhorté La Havane à "conclure un accord, avant qu'il ne soit trop tard".
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer