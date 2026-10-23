BASF aurait relevé son offre sur Evonik

Selon des informations de Reuters, BASF aurait fait une nouvelle offre pour acquérir son concurrent Evonik, portant la proposition initiale de 22,15 à 24 euros par titre.

Le prix valorise Evonik à environ 11,18 milliards d'euros, contre 10,3 milliards d'euros précédemment.

En outre, BASF aurait offert des garanties sur l'emploi et les sites de production. Mi-octobre, des rumeurs émanant de Reuters indiquaient déjà que BASF pourrait inscrire ces engagements sur l'emploi et les sites dans leur potentiel protocole d'accord.

Pour rappel, fin septembre, BASF avait confirmé la tenue de discussions exploratoires avec la Fondation RAG (RAG-Stiftung) et Evonik Industries AG (Evonik) en vue d'une éventuelle acquisition d'Evonik.

Actuellement à la Bourse de Francfort, le titre BASF cède 0,16%, à 52,22 euros, et celui d'Evonik progresse de 2,61%, à 21,24 euros.