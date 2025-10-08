BASF accroît sa production de polymères pour peintures en Turquie
information fournie par Zonebourse 08/10/2025 à 10:12
Les nouvelles capacités permettront de produire des dispersions à faibles émissions de composés organiques volatils (COV) et à empreinte carbone réduite, grâce à l'utilisation d'électricité verte et à la méthode du 'Mass Balance'.
Selon Jörg Niebergall, vice-président senior de Dispersions Europe, cette expansion 'renforce la résilience du réseau de production régional et illustre l'ambition de BASF d'accompagner la transformation verte de ses clients'.
Le site de Dilovas?, actif depuis 55 ans, consolide ainsi le maillage industriel régional du groupe et améliore la fiabilité de ses approvisionnements.
Valeurs associées
|43,660 EUR
|XETRA
|-0,77%
