BASF: accord d'approvisionnement avec INOCAS au Brésil information fournie par Cercle Finance • 11/12/2024 à 12:02









(CercleFinance.com) - BASF annonce avoir signé un accord avec INOCAS (Innovative Oil and Carbon Solutions) afin de s'assurer un approvisionnement durable en huile de Macaúba au Brésil.



Concrètement, l'accord porte sur l'achat d'huile de noyau de Macaúba (MKO) et d'huile de pulpe de Macaúba (MPO).



BASF utilisera l'huile de noyau de Macaúba dans son portefeuille de produits pour les soins personnels et domestiques au Brésil et en Europe. Les volumes pilotes commerciaux seront disponibles en 2025.



L'huile de pulpe pourra quant à elle être utilisée dans le processus de production de bio-naphta, qui peut ensuite être transformé en polymères, solvants, détergents, lubrifiants, fibres synthétiques, carburants et autres produits.



BASF se réserve par ailleurs le droit d'acquérir une participation dans INOCAS.







