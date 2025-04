BASF: a signé un accord avec Hagihara Industries information fournie par Cercle Finance • 23/04/2025 à 17:24









(CercleFinance.com) - BASF et Hagihara Industries, l'un des principaux producteurs de fibres synthétiques au Japon, ont signé un accord pour développer des fils de polyoléfine hautement durables pour le gazon artificiel utilisé notamment pour les stades de football, les terrains de baseball et les courts de tennis.



Après trois ans de recherche et de développement, les deux sociétés ont créé un procédé qui améliore la durabilité du gazon synthétique, le rendant moins sensible aux dommages causés par l'exposition au soleil et garantissant sa couleur vive.



Hagihara Industries a réussi à intégrer la formulation avancée des additifs de BASF dans son processus de fabrication de fils, ce qui a abouti à la production de gazon artificiel qui dure jusqu'à 10 ans.



' L'un des défis auxquels nous avons été confrontés dans la production de fils pour gazon artificiel était d'améliorer sa capacité à supporter une exposition incessante au soleil et à des conditions météorologiques extrêmes ', a déclaré Norio Funakoshi, chef de la section de recherche fondamentale de Hagihara Industries.





Valeurs associées BASF 44,190 EUR XETRA +2,43%