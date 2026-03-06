Baseball-Le grand chelem d'Ohtani au WBC donne le coup d'envoi de la déroute du Japon face à Chinese Taipei

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Rocky Swift

Shohei Ohtani n'a pas attendu longtemps pour donner au public de sa ville natale ce qu'il voulait, lançant un grand chelem en deuxième manche pour amorcer la déroute des Samouraïs japonais face à Chinese Taipei dans leur match de la Classique mondiale de baseball, vendredi.

Les fans du Tokyo Dome ont explosé après qu'Ohtani ait envoyé une balle courbe de Hao-Chun Cheng par-dessus le mur du champ droit. Le Japon a marqué six fois de plus au cours de la manche, s'imposant 13-0 lorsque le match a été arrêté après la septième manche en raison de la règle du mercy rule.

"J'ai pensé qu'il s'agirait d'un retrait, donc je voulais vraiment marquer le premier point", a déclaré Ohtani lors d'une interview d'après-match. "Je sais que des batailles difficiles nous attendent, mais si les supporters et l'équipe peuvent s'unir et si tout le monde peut contribuer à créer l'enthousiasme, cela nous encouragera vraiment."

Spectacle sportif mondial qui en est à sa sixième édition depuis 2006, la WBC est une vitrine de la fierté nationale au Japon, où l'équipe aligne ses meilleurs joueurs et domine toutes les autres nations avec trois championnats.

Faisant déjà partie des plus grands joueurs de tous les temps, le statut de héros national d'Ohtani ne cesse de croître. Il rentre au Japon après avoir remporté sa deuxième bague consécutive des Major League World Series avec les Dodgers de Los Angeles et son troisième titre de joueur le plus utile.

Lorsqu'il n'est pas physiquement dans le pays, son visage est visible sur d'innombrables panneaux publicitaires vantant tout, du thé aux boulettes de riz en passant par les écoles d'anglais.

Yoshinobu Yamamoto, coéquipier d'Ohtani chez les Dodgers et joueur le plus utile des World Series, a débuté pour Samurai Japan, lançant 2 2/3 manches sans but. Le Japon affrontera la Corée du Sud samedi, tandis que Chinese Taipei, qui a perdu face à l'Australie jeudi, sera opposé à la Tchéquie.

Lors d'une série d'ouverture de saison au Tokyo Dome en mars dernier, Ohtani a conduit les Dodgers à un balayage en deux parties des Cubs. Comme l'an dernier, l'ambiance est à la fête, avec des milliers de fans qui font la queue pour acheter des produits dérivés de la WBC.

LE JAPON DÉFEND SON TITRE

Le tournoi , qui se déroule du 5 au 17 mars à Tokyo, Porto Rico, Houston et Miami, réunit 20 équipes nationales qui s'affrontent dans des poules à la ronde avant que les deux premiers de chaque groupe ne se qualifient pour les quarts de finale.

Le Japon, qui joue dans la poule C, arrive en tant que champion en titre après avoir battu les États-Unis lors de la finale de 2023, qui s'est terminée de manière spectaculaire lorsque Ohtani a frappé Mike Trout, son coéquipier des Los Angeles Angels à l'époque, pour le dernier retrait. Cette victoire s'ajoute à celles remportées par le Japon en 2006 et 2009, et prolonge son record d'accession aux demi-finales dans chaque épreuve.

Ohtani, 31 ans, ne devrait pas lancer dans le tournoi, car les Dodgers espèrent préserver son bras, n'offrant au Japon Samouraï que sa formidable batte en tant que frappeur désigné. Première menace double lanceur-batteur depuis Babe Ruth, Ohtani n'a disputé que 47 manches lors de la saison régulière de 2024, alors qu'il se remettait d'une seconde opération au coude droit.

Il est ainsi devenu le premier joueur à frapper 50 coups de circuit et à voler 50 bases au cours d'une saison, et il a été nommé joueur le plus utile de la Ligue nationale à l'issue d'un vote unanime. Ohtani a obtenu trois coups sûrs en quatre passages au bâton vendredi avant d'être remplacé en septième manche.

Même sans Ohtani sur le monticule, le Japon aborde le tournoi avec une équipe de lanceurs profonde qui comprend les Dodgers Yamamoto et Yusei Kikuchi et Tomoyuki Sugano des Colorado Rockies. L'équipe compte en tout huit joueurs des ligues majeures, le reste provenant de l'organisation japonaise Nippon Professional Baseball.

Le géant du streaming Netflix NFLX.O profite de la popularité de la WBC au Japon pour s'implanter sur le marché, en s'assurant les droits de diffusion des 47 matchs et en offrant des réductions aux nouveaux abonnés. Netflix aurait payé 15 milliards de yens (95,26 millions de dollars) pour les droits, soit cinq fois le niveau de 2023, selon les médias japonais.

Un représentant de Netflix a refusé de commenter ces droits. Le streamer organise environ 150 événements de visionnage public dans tout le Japon, ce qui n'a pas empêché les fans et les médias locaux de se plaindre que les matchs ne soient pas disponibles pour la première fois sur une chaîne de télévision gratuite.

(1 $ = 157,4700 yens)