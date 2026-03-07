Lamine Yamal délivre le Barça à Bilbao
Athletic Club 0-1 Barcelone
But : Yamal (68 e ) pour le Barça
Dans la douleur.…
AL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
L'Olympique de Marseille a pris sa revanche en s'imposant 1-0 à Toulouse samedi lors de la 25e journée de Ligue 1, trois jours après avoir chuté face aux mêmes Violets en Coupe de France. Grâce au 15e but en championnat de Mason Greenwood (18e), les Marseillais ... Lire la suite
Au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye se démarque de plus en plus d'Ousmane Sonko. Le chef de l'Etat sénégalais a présidé ce samedi l'assemblée générale de sa coalition, Diomaye Président. Dans son discours, il a réaffirmé son attachement à cette coalition. Un affront ... Lire la suite
Se queda… encore un peu. Plus que jamais courtisé par Orlando City, Antoine Griezmann, 34 ans, n’a jamais caché son souhait d’évoluer aux Etats-Unis , pays dont il affectionne particulièrement la culture sportive. Seulement voilà, pour son club actuel, l’Atlético ... Lire la suite
France 4-1 Pologne Buts : Katoto (20 e , 40 e ), Karchaoui (59 e , sp), Diani (71 e ) pour les Bleues // Pajor (29 e ) pour la Pologne Plus d’informations à venir… … JD pour SOFOOT.com
