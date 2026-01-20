 Aller au contenu principal
Bartolomeo Rongone quittera le groupe Bottega Veneta le 31 mars 2026
information fournie par Zonebourse 20/01/2026 à 17:54

Kering annonce que Bartolomeo Rongone, Directeur général de Bottega Veneta, quittera le groupe le 31 mars 2026, afin de se consacrer à de nouveaux projets professionnels.

Le processus de sélection du prochain Directeur général de Bottega Veneta est en cours et sa nomination sera annoncée prochainement précise le groupe.

Luca de Meo, Directeur général de Kering, a déclaré : " Au cours de son mandat, il a franchi des étapes importantes avec ses équipes et a soutenu le développement constant de la Maison. "

Valeurs associées

KERING
269,650 EUR Euronext Paris -2,60%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

Fermer

