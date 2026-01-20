Bartolomeo Rongone quittera le groupe Bottega Veneta le 31 mars 2026
information fournie par Zonebourse 20/01/2026 à 17:54
Le processus de sélection du prochain Directeur général de Bottega Veneta est en cours et sa nomination sera annoncée prochainement précise le groupe.
Luca de Meo, Directeur général de Kering, a déclaré : " Au cours de son mandat, il a franchi des étapes importantes avec ses équipes et a soutenu le développement constant de la Maison. "
Valeurs associées
|269,650 EUR
|Euronext Paris
|-2,60%
