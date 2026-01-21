Bartolomeo Rongone quitte Bottega Veneta (Kering) pour Moncler
information fournie par Zonebourse 21/01/2026 à 09:11
Remo Ruffini conservera aussi la responsabilité de la direction créative, et continuera ainsi de jouer un rôle principal dans la gouvernance et la définition de la direction stratégique du fabricant italien de vêtements d'hiver.
Bartolomeo Rongone rejoint Moncler après avoir gagné une expérience significative dans le secteur du luxe, ayant occupé des postes de direction dans des groupes majeurs. Il est actuellement directeur général de Bottega Veneta, filiale de Kering.
Par ailleurs, Moncler indique que Roberto Eggs quittera ses fonctions de chief business and global market officer le 1er mars. Il poursuivra toutefois sa collaboration avec le groupe en tant que membre non exécutif du conseil d'administration.
Valeurs associées
|48,960 EUR
|MIL
|-1,23%
