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Barry Diller retire son offre d'achat sur MGM Resorts, selon le WSJ
information fournie par Reuters 24/09/2026 à 00:03
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Barry Diller a déclaré mercredi qu'il retirait son offre d'achat sur MGM Resorts MGM.N après plusieurs mois de discussions avec la société, a rapporté mercredi le Wall Street Journal.

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