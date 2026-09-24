Barry Diller retire son offre d'achat sur MGM Resorts, selon le WSJ

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Barry Diller a déclaré mercredi qu'il retirait son offre d'achat sur MGM Resorts MGM.N après plusieurs mois de discussions avec la société, a rapporté mercredi le Wall Street Journal.