Barry Callebaut recule, les analystes sceptiques avant les ventes

L'action Barry Callebaut s'inscrit en baisse mercredi en Bourse, alors que deux analystes ont revu à la baisse leurs objectifs de cours sur le titre à la veille de la publication du chiffre d'affaires à neuf mois du géant suisse du chocolat.

Vers 10h40, le titre cédait 0,3% à 1 190 francs suisses, dans un marché suisse en repli de 1,5%.

Le leader mondial des préparations à base de cacao fait face aujourd'hui au scepticisme de deux bureaux d'études quant à la durabilité de ses marges et à ses volumes de production en Europe et aux Etats-Unis.

Deutsche Bank circonspect sur le "mix"

Selon Deutsche Bank, qui réduit son objectif de cours à 960 francs suisses, contre 1 000 francs précédemment tout en réitérant sa recommandation "vendre", la valorisation actuelle du titre intègre déjà un scénario de reprise des volumes jugé trop optimiste.

Les analystes estiment que le titre se négocie à environ 21 fois les bénéfices attendus pour l'exercice 2027, un niveau qui suppose une croissance des volumes et du mix produit de l'ordre du milieu de la fourchette à un chiffre, un optimisme jugé déconnecté des réalités macroéconomiques.

"L'emploi américain dans la fabrication de chocolat et de confiserie est en baisse et aucun signe de reprise n'est visible du côté de la production européenne, alors même que les usines devraient tourner à plein régime pour préparer les pics de consommation de la fin de l'année", font-ils valoir dans une note.

DB rappelle à ce titre que l'âge d'or de Barry, dans les années 2010, avait été porté par l'essor des petits utilisateurs de produits "Gourmet" et de spécialités, un relais de croissance à forte marge qu'il sera difficile de répliquer dans l'environnement économique actuel.

Panmure Liberum reste à l'achat mais réduit ses prévisions

De son côté, Panmure Liberum adopte une lecture plus nuancée avant la publication du point d'activité, mais révise malgré tout de plus de 20% son estimation de bénéfice pour 2026/2027 afin de tenir compte des nouveaux objectifs de croissance à moyen terme annoncés par le groupe.

Cette révision conduit le bureau d'études à abaisser son objectif de cours de près de 13%, à 1 520 contre 1 740 francs précédemment, tout en conservant une recommandation d'achat.

Panmure Liberum considère en effet que la valorisation de Barry Callebaut demeure proche de sa moyenne historique avec un ratio VE/Ebit de 18,6x pour 2025/26 et 18,9x pour 2026/27, s'alignant sur la médiane historique de 18,9x observée au cours des 12 dernières années, laissant entrevoir un potentiel de revalorisation à moyen terme selon la banque britannique.