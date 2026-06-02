Barry Callebaut lance son plan d'action Focus for Growth

Barry Callebaut fait part du lancement de Focus for Growth, un plan d'action visant à "renforcer ses fondamentaux et sa position de leadership en tant que fournisseur à valeur ajoutée et de solutions complètes pour le chocolat et le cacao".

Conçu pour "restaurer l'excellence de l'exécution et capter la croissance là où les besoins des clients évoluent le plus rapidement", ce plan doit renforcer les atouts du modèle économique intégré du groupe tout en l'orientant délibérément vers une vente de solutions à plus forte valeur ajoutée.

Le chocolatier suisse va ainsi se tourner de façon déterminée vers des segments haut de gamme sur des marchés attractifs, en accélérant la croissance de son activité Gourmet et en développant certaines spécialités, "renforçant ainsi sa position de fournisseur de solutions de confiance".

"Nous continuerons à diversifier notre portefeuille d'approvisionnement en tant que plus grand transformateur mondial de fèves de cacao afin de garantir la sécurité future de l'approvisionnement et de renforcer la résilience opérationnelle", ajoute le CEO de Barry Callebaut, Hein Schumacher.

Des objectifs fixés à moyen terme

À moyen terme, le groupe vise une croissance des volumes de 2 à 4% et une hausse de l'EBIT récurrent en monnaies locales "à un chiffre moyen à élevé", conduisant à une augmentation du profit avant impôt récurrent en monnaies locales dans le bas de la fourchette des 10% ( low teens ).

Toujours à moyen terme, Barry Callebaut table aussi sur un flux de trésorerie disponible de 300 à 400 MCHF, ainsi que sur un ROIC (retour sur capitaux investis) compris entre 11 et 13%, avec un dividende stable ou en hausse et un ratio de distribution ciblé supérieur à 35%.

Prévoyant une reprise progressive de la demande du marché après une période de volatilité exceptionnelle, le groupe anticipe un retour à une croissance des volumes de 1 à 3% au cours des 12 à 18 prochains mois. Il réitère également ses prévisions pour l'exercice 2025-2026.