Barry Callebaut-L’ancien patron d’Unilever Hein Schumacher nommé DG

Barry Callebaut BARN.S a annoncé mercredi la nomination de l’ancien patron d’Unilever

ULVR.L , Hein Schumacher, au poste de directeur général, et a publié un volume de ventes au premier trimestre inférieur aux attentes.

Le groupe a précisé que son directeur général actuel, Peter Feld, quitterait ses fonctions le 26 janvier.

Le plus grand fabricant de chocolat au monde, qui compte parmi ses clients Magnum MICCT.AS et Nestlé NESN.S , a enregistré une baisse de 9,9% de son volume de ventes à 509.401 tonnes au cours du premier trimestre, qui s'étend de septembre à novembre.

Les analystes s'attendaient en moyenne à 512.000 tonnes, selon un consensus fourni par le groupe.

Le groupe a par ailleurs confirmé ses perspectives pour l’exercice en cours.

(Rédigé par Paolo Laudani et Danny Callaghan, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)