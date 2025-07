Barry Callebaut: CA à neuf mois accru de moitié information fournie par Cercle Finance • 10/07/2025 à 07:42









(CercleFinance.com) - Barry Callebaut affiche un chiffre d'affaires de plus de 10,9 milliards de francs suisses au titre des neuf premiers mois de son exercice 2024-25, en hausse de 56,7% en monnaies locales (+49,5% en francs suisses), malgré des volumes en retrait de 6,3%.



La croissance a été tirée par la répercussion réussie de la hausse significative des prix du cacao, que le chocolatier helvétique explique gérer grâce à son modèle de tarification au prix coûtant majoré pour la majorité de ses activités.



'Le troisième trimestre a été affecté par notre priorité accordée aux volumes dans le secteur mondial du cacao. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour développer des solutions plus rentables', affirme son CEO Peter Feld.



En raison de conditions de marché 'sans précédent', le groupe anticipe désormais une baisse globale d'environ 7% des volumes et une augmentation 'à un chiffre moyen à élevé' de l'EBIT récurrent en monnaies locales pour l'exercice 2024-25.





