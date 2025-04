Barry Callebaut: Artisan Partners monte au-delà de 10% information fournie par Cercle Finance • 16/04/2025 à 16:43









(CercleFinance.com) - Artisan Partners a franchi en hausse le seuil de 10% des droits de vote de Barry Callebaut, selon un avis financier déposé mercredi auprès des autorités boursières suisses.



D'après le document, le fonds de pension américain détient actuellement 10,046% des droits de vote du numéro un mondial des produits à base de cacao et de chocolat de qualité supérieure, à la suite d'une acquisition d'actions.





