Barrick se retire de l'exploitation aurifère canadienne en vendant Hemlo pour plus d'un milliard de dollars

Barrick Mining ABX.TO a annoncé mercredi qu'il vendrait sa dernière mine d'or canadienne en production, Hemlo, à Carcetti Capital CARTh.V pour un montant pouvant aller jusqu'à 1,09 milliard de dollars.

Hemlo a produit plus de 21 millions d'onces d'or et était autrefois l'un des camps miniers les plus importants du Canada.

Sa vente met fin à la longue histoire de production d'or de Barrick au Canada, bien que la société ait déclaré qu'elle continuerait à poursuivre des projets à un stade précoce et des cibles d'exploration dans le pays.

Les prix des lingots se sont négociés à des niveaux record au-dessus de 3 600 dollars l'once, stimulés par les conflits mondiaux, la demande de valeurs refuges et la campagne tarifaire du président américain Donald Trump. GOL/

La reprise a stimulé les bénéfices dans l'ensemble du secteur, suscitant des spéculations sur d'autres transactions minières, les entreprises cherchant à tirer parti des valorisations élevées.

L'accord comprend 875 millions de dollars en espèces, 50 millions de dollars en actions de la société rebaptisée Hemlo Mining Corp, et jusqu'à 165 millions de dollars en paiements conditionnels liés à la production et aux prix de l'or à partir de 2027.

Carcetti a déclaré qu'il financera l'acquisition par le biais d'une combinaison de financements, y compris un accord de 400 millions de dollars avec Wheaton Precious Metals WPM.TO .

La transaction devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre.

Barrick a mis en œuvre une stratégie visant à se débarrasser d'actifs plus petits et moins rentables, qui a commencé après sa fusion en 2019 avec Randgold Resources, axée sur l'Afrique.

"Avec les ventes de Donlin et d'Alturas, le produit brut total de la cession d'actifs non essentiels cette année devrait générer plus de 2 milliards de dollars", a déclaré Mark Bristow, directeur général de Barrick.

L'accord est "légèrement positif", selon Josh Wolfson, analyste chez RBC Capital Markets, qui a ajouté que la transaction était à un prix favorable, mais qu'elle avait un impact limité sur la valeur nette d'inventaire de Barrick et qu'elle pourrait réduire l'Ebitda de l'entreprise d'environ 3 %.