 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 832,13
+0,91%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Barrick se retire de l'exploitation aurifère canadienne en vendant Hemlo pour plus d'un milliard de dollars
information fournie par Reuters 11/09/2025 à 11:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Remplacement de la date par celle du 11 septembre, réécriture tout au long de l'article avec des détails sur l'accord, le contexte et les commentaires des analystes) par Arunima Kumar

Barrick Mining ABX.TO a annoncé mercredi qu'il vendrait sa dernière mine d'or canadienne en production, Hemlo, à Carcetti Capital CARTh.V pour un montant pouvant aller jusqu'à 1,09 milliard de dollars.

Hemlo a produit plus de 21 millions d'onces d'or et était autrefois l'un des camps miniers les plus importants du Canada.

Sa vente met fin à la longue histoire de production d'or de Barrick au Canada, bien que la société ait déclaré qu'elle continuerait à poursuivre des projets à un stade précoce et des cibles d'exploration dans le pays.

Les prix des lingots se sont négociés à des niveaux record au-dessus de 3 600 dollars l'once, stimulés par les conflits mondiaux, la demande de valeurs refuges et la campagne tarifaire du président américain Donald Trump. GOL/

La reprise a stimulé les bénéfices dans l'ensemble du secteur, suscitant des spéculations sur d'autres transactions minières, les entreprises cherchant à tirer parti des valorisations élevées.

L'accord comprend 875 millions de dollars en espèces, 50 millions de dollars en actions de la société rebaptisée Hemlo Mining Corp, et jusqu'à 165 millions de dollars en paiements conditionnels liés à la production et aux prix de l'or à partir de 2027.

Carcetti a déclaré qu'il financera l'acquisition par le biais d'une combinaison de financements, y compris un accord de 400 millions de dollars avec Wheaton Precious Metals WPM.TO .

La transaction devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre.

Barrick a mis en œuvre une stratégie visant à se débarrasser d'actifs plus petits et moins rentables, qui a commencé après sa fusion en 2019 avec Randgold Resources, axée sur l'Afrique.

"Avec les ventes de Donlin et d'Alturas, le produit brut total de la cession d'actifs non essentiels cette année devrait générer plus de 2 milliards de dollars", a déclaré Mark Bristow, directeur général de Barrick.

L'accord est "légèrement positif", selon Josh Wolfson, analyste chez RBC Capital Markets, qui a ajouté que la transaction était à un prix favorable, mais qu'elle avait un impact limité sur la valeur nette d'inventaire de Barrick et qu'elle pourrait réduire l'Ebitda de l'entreprise d'environ 3 %.

Valeurs associées

BARRICK MINING
40,920 CAD TSX +1,21%
CUIVRE (COPPER GRADE)
9 847,00 USD LME +0,25%
Or
3 620,35 USD Six - Forex 1 -0,56%
WHEATON PRECIOUS
146,240 CAD TSX +0,83%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank