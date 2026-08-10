Barrick obtient l'accord de Newmont pour introduire ses actifs nord-américains en Bourse

Barrick Mining a levé un obstacle majeur à son projet d'introduction en Bourse de ses activités aurifères nord-américaines en concluant un accord de 1,95 milliard de dollars avec Newmont. Cette avancée intervient alors que le groupe a publié un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes, pénalisé par une forte hausse de ses coûts malgré l'envolée du prix de l'or.

Newmont a donné son feu vert à l'opération que Barrick souhaite finaliser d'ici fin 2026. Dans le cadre de leur accord, Barrick transférera son projet Fourmile à Nevada Gold Mines, coentreprise détenue à 61,5% par Barrick et à 38,5% par Newmont. Ce dernier apportera en contrepartie ses projets Mike et Fiberline et versera 1,95 milliard de dollars à Barrick. L'ensemble doit former dans le Nevada un complexe représentant près de 100 millions d'onces d'or.

La future entité cotée regroupera notamment les participations de Barrick dans Nevada Gold Mines et Pueblo Viejo, le projet Fourmile, des actifs d'exploration nord-américains et les propriétés transférées par Newmont. Mark Hill doit prendre sa direction, tandis que Barrick recherche un nouveau directeur général pour ses activités hors d'Amérique du Nord. L'action du groupe reculait de 8% à Toronto après ces annonces.

Au deuxième trimestre, Barrick a dégagé un bénéfice ajusté de 0,82 dollar par action, contre 0,88 dollar attendu, malgré une hausse de 34% du prix moyen réalisé de l'or à 4 417 dollars l'once. La production est restée stable à 796 000 onces, mais le coût des ventes a bondi de 20% à 1 993 dollars l'once et le coût de maintien tout compris de 11% à 1 866 dollars. Le groupe attribue cette inflation aux carburants, aux redevances et à la baisse des teneurs en minerai de plusieurs mines.