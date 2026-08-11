Barrick nomme Sebastiaan Bock à la tête de ses activités internationales avant son introduction en bourse

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Barrick Mining ABX.TO a annoncé mardi avoir nommé Sebastiaan Bock au poste de directeur général de sa division « Rest of World », le chargeant ainsi de diriger les activités et les projets de la société minière dans les secteurs de l'or et du cuivre hors d'Amérique du Nord, avec effet immédiat.

Cette nomination permet à Barrick de se doter d’un dirigeant pour ses activités internationales alors que la société s’apprête à scinder ses actifs nord-américains et internationaux, une initiative visant à mieux cibler la gestion et à réduire la décote de valorisation que les investisseurs appliquent souvent aux sociétés minières exposées à des juridictions à haut risque.

M. Bock supervisera un portefeuille couvrant l’Afrique, le Moyen-Orient, l’Amérique latine et l’Asie-Pacifique, qui produit plus de 2 millions d’onces d’équivalent-or par an, a indiqué la société.

Cette nomination fait suite au règlement par Barrick d’un différend qui durait depuis plusieurs mois avec Newmont NEM.N concernant des actifs miniers au Nevada, ce qui a levé le dernier obstacle à l’introduction en bourse prévue de ses actifs aurifères nord-américains, que la société prévoit de mener à bien d’ici la fin de l’année.

Aux termes de l’accord annoncé lundi, Newmont a accepté de verser à Barrick 1,95 milliard de dollars (XX,XX milliards d'euros) en espèces dans un délai de 30 jours et a donné son accord à l’introduction en bourse.

La société a indiqué lors de la présentation de ses résultats du deuxième trimestre qu’elle recherchait un directeur général pour diriger ses activités hors d’Amérique du Nord.

M. Bock a rejoint Barrick en 2019 en tant que directeur financier pour l’Afrique et le Moyen-Orient, avant de devenir directeur des opérations pour cette région en 2022, a ajouté la société.

Barrick a déclaré que ses activités internationales pourraient bénéficier de liens plus étroits avec ses partenaires chinois grâce à des investissements conjoints, à l’accès à la technologie et au soutien de la chaîne d’approvisionnement.