Barrick Mining renforce les mesures sanitaires dans une mine d'or au Congo suite à une épidémie d'Ebola dans les environs, selon un porte-parole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Portia Crowe et Maxwell Akalaare Adombila
La société minière Barrick ABX.TO a renforcé les mesures de contrôle contre Ebola dans sa mine d'or de Kibali, en République démocratique du Congo, en mettant en place des mesures de dépistage et de suivi des travailleurs à la suite d'une épidémie survenue à proximité, a déclaré un porte-parole dans une réponse envoyée par e-mail à Reuters.
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