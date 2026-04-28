Barrick Mining fait avancer l'introduction en bourse de North American Barrick ; les actions chutent

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28 avril - ** Les actions de la société minière aurifère Barrick Mining ABX.TO B.N , cotées aux États-Unis, reculent de 1,5% à 40 dollars avant l'ouverture du marché

** La société fait avancer le projet d'introduction en bourse de North American Barrick

** Wessel Hamman occupera le poste de directeur financier (CFO) de la nouvelle société

** North American Barrick inclura les participations et la gestion par Barrick des mines Nevada Gold Mines et Pueblo Viejo, ainsi que le projet Fourmile

** L'introduction en bourse devrait être finalisée d'ici fin 2026

** L'or au comptant a baissé de 1,4% à 4 614,71 $ l'once, suite à une hausse des prix du pétrole après l'enlisement des négociations entre les États-Unis et l'Iran

** À la clôture d'hier, B affichait une baisse de 6,6% depuis le début de l'année