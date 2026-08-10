 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Barrick Mining affiche des résultats inférieurs aux prévisions pour le deuxième trimestre et règle son différend avec Newmont au Nevada
information fournie par Reuters 10/08/2026 à 12:18
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouter des précisions dans les paragraphes 2 à 4)

Barrick Mining ABX.TO a annoncé lundi que ses résultats du deuxième trimestre étaient inférieurs aux prévisions en raison de la hausse des coûts de production et de pénalités fiscales rétroactives au Mali, bien que la société ait dépassé ses objectifs de production d'or.

La société a déclaré avoir conclu un accord avec Newmont

NEM.N , en vertu duquel les projets Fourmile de Barrick et Fiberline et Mike de Newmont seront intégrés à la coentreprise Nevada Gold Mines, ce qui résoudra tous les différends en suspens entre les partenaires.

L'accord comprend des dispositions révisées en matière de gouvernance et un versement de 1,95 milliard de dollars de Newmont à Barrick.

Le producteur d'or canadien a annoncé un bénéfice ajusté de 82 centimes par action pour le trimestre clos le 30 juin, contre une estimation moyenne des analystes de 88 centimes par action, selon les données compilées par LSEG.

Valeurs associées

BARRICK MINING
57,030 CAD TSX -6,45%
NEWMONT
117,265 USD NYSE +3,79%
Or
4 391,26 USD Six - Forex 1 +1,09%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
87,78 +5,66%
CAC 40
8 726,03 +0,13%
HAFFNER ENERGY
0,519 +13,94%
2CRSI
28,7 +3,99%
Or
4 391,26 +1,09%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank