Barrick Mining affiche des résultats inférieurs aux prévisions pour le deuxième trimestre et règle son différend avec Newmont au Nevada

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Barrick Mining ABX.TO a annoncé lundi que ses résultats du deuxième trimestre étaient inférieurs aux prévisions en raison de la hausse des coûts de production et de pénalités fiscales rétroactives au Mali, bien que la société ait dépassé ses objectifs de production d'or.

La société a déclaré avoir conclu un accord avec Newmont

NEM.N , en vertu duquel les projets Fourmile de Barrick et Fiberline et Mike de Newmont seront intégrés à la coentreprise Nevada Gold Mines, ce qui résoudra tous les différends en suspens entre les partenaires.

L'accord comprend des dispositions révisées en matière de gouvernance et un versement de 1,95 milliard de dollars de Newmont à Barrick.

Le producteur d'or canadien a annoncé un bénéfice ajusté de 82 centimes par action pour le trimestre clos le 30 juin, contre une estimation moyenne des analystes de 88 centimes par action, selon les données compilées par LSEG.